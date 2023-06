1 Die Schüsse auf zwei Mitarbeiter einer Logistikfirma, die im Werk gearbeitet haben, bleiben Thema in der Stadt. Foto: dpa/Julian Rettig

Ein Monat ist seit den tödlichen Schüssen im Mercedes-Werk in Sindelfingen vergangen. Die beiden Getöteten wurden unterdessen in der Türkei bestattet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat wie auch zu dem Aufmarsch vermummter Rechter vor dem Werk am 25. Mai laufen.









Vor einem Monat, am 11. Mai, sorgt ein 53-Jähriger für Entsetzen in Sindelfingen: Mit einer Pistole bewaffnet, betritt der Angestellte der auf dem Mercedes-Benz-Werksgelände arbeitenden Logistikfirma Rhenus seine Arbeitsstelle. Dort, in der Factory 56, nahe der Gottlieb-Daimler-Straße, erschießt er an jenem Donnerstagmorgen zwei Kollegen, beide 44 Jahre alt. Während der eine noch am Tatort, seinem eigentlichen Arbeitsort, verstirbt, erliegt der zweite in einem Stuttgarter Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der Täter kann schnell gefasst werden.