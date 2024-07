Nach tödlicher Attacke auf Polizisten: Enge Freunde von Rouven Laur enttäuscht von der Politik

1 Der Polizist Rouven Laur wurde im Dienst getötet. Freunde des 29-Jährigen wünschen sich politische Konsequenzen. Foto: privat

Der tödliche Messerangriff auf den Polizisten in Mannheim hat auch in der Politik für Rufe nach Konsequenzen aus der mutmaßlich islamistischen Tat gesorgt. Was bisher im Bundestag passiert ist, bezeichnen enge Freunde von Rouven Laur als verpasste Chance.











Link kopiert



Johanna Kühne hat einen ihrer engsten Freunde verloren. Der Polizist Rouven Laur wurde Ende Mai auf dem Mannheimer Marktplatz von einem mutmaßlich islamistisch motivierten Täter mit einem Messer angegriffen – und erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. „Mit Rouven haben wir einen engen Freund der Familie, einen wundervollen Menschen und zudem einen vorbildlichen Polizisten verloren“, schreibt Johannas Mann Julian Kühne in einem Brief an unsere Zeitung.