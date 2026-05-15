Nach tödlichem Unfall: Sind die Baumfällungen in Waiblingen nötig – oder überzogener Kahlschlag?

Nach dem tödlichen Baumsturz in Waiblingen hat die Stadt hunderte Bäume gefällt. Ein Anwohner protestiert dagegen und erhebt schwere Vorwürfe.
Nach einem tödlichen Baumsturz im März dieses Jahres geht die Stadt Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) mit einer großangelegten Baumfällaktion gegen die Auswirkungen des Eschentriebsterbens vor. Doch die Rodungen, die als notwendige Gefahrenabwehr deklariert werden, stoßen teilweise auf deutliche Kritik. Ein Anwohner aus dem Teilort Bittenfeld erhebt schwere Vorwürfe und spricht von „blindem Aktivismus“.