1 An der Unfallstelle will die Polizei den Verkehr stärker überwachen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Polizei hat die Rosensteinstraße, wo vor wenigen Tagen ein tödlicher Autounfall geschah, bislang nicht als Raserschwerpunkt eingeordnet. Nun hat sie angekündigt, die Strecke verstärkt in den Blick zu nehmen.

Stuttgart - Die Rosensteinstraße im Nordbahnhofviertel steht nach einem tödlichen Unfall in der vergangenen Woche im Fokus. Etliche Anwohner widersprechen der Darstellung der Polizei und des Ordnungsamtes, das hier nicht gerast würde. Nun will die Polizei die Straße wieder stärker kontrollieren und herausfinden, ob die Sorgen der Anwohner begründet sind. Dazu sollen unter anderem Kontrollstellen mit Laserpistolen eingerichtet werden, kündigte die Polizei an.

Noch keine zusätzlichen Kontrollen

An diesem Wochenende hat die Polizei allerdings noch nicht mit der gezielten Überwachung angefangen. „Wir waren im üblichen Rahmen auch dort unterwegs“, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag auf Anfrage.

An der Rosensteinstraße waren in der Nacht zum Donnerstag zwei Menschen bei einem Unfall getötet worden. Sie saßen in einem Kleinwagen, in den ein 550 PS starker Jaguar schleuderte. Dessen 20-jähriger Fahrer soll laut der Polizei die Kontrolle über den Wagen verloren haben. Ein Gutachter schätzte die Geschwindigkeit des Unfallverursachers in einer ersten Auswertung der Spuren auf 80 bis 100 Kilometer pro Stunde. Der 20-jährige Mietwagenfahrer sitzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in Untersuchungshaft. Seine Anwältin will eine Haftprüfung beantragen, da sie keine Fluchtgefahr sieht.