Tragischer Unfall in Nürtingen Fußgängerinnen getötet – Polizei geht nicht von Vorsatz aus

Nach dem Unfall in Nürtingen, bei dem am Sonntag zwei Fußgängerinnen ums Leben gekommen sind, ermittelt die Polizei. Noch ist unklar, was zu dem Unglück geführt hat und warum der Fahrer ungebremst auf eine Ampel und dann in die Menschengruppe gefahren ist.