Nach tödlichem Unfall in Esslingen: Spendenaufrufe für Familie gestartet

Nach tödlichem Unfall in Esslingen

5 Trauernde erhalten bei der Psychosozialen Notfallversorgung Beratung. Foto: SDMG/Kohls

Eine Polizeischau in Esslingen ist auf unbestimmte Zeit verschoben. In der Nähe des Veranstaltungsortes waren am Dienstag drei Menschen ums Leben gekommen. Bei Spendensammlungen sind indes fünfstellige Beträge eingegangen.











Nach dem tödlichen Unfall vom Dienstagnachmittag steht Esslingen weiterhin unter Schock. Im Stadtteil Weil hatte ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und eine Mutter mit ihren zwei Kindern auf dem Gehweg erfasst. Alle drei starben noch am Unfallort. Wie die Polizei mitteilt, hat sie nun aufgrund der tragischen Ereignisse die „Copdays“ im Sportpark Weil auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Die öffentliche Polizeischau war für Montag und Dienstag, 28. und 29. Oktober, geplant. Ein Sprecher begründet die Absage mit dem „Respekt gegenüber den Trauernden, die am Unfallort in unmittelbarer Nähe des Sportparks zusammenkommen“.