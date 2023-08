1 Immer wieder geraten Mitarbeiter von Entsorgungsbetrieben in gefährliche Situationen (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Der Tod eines Müllwerkers in Burgstetten zeigt: Der Beruf ist nicht nur anstrengend, sondern kann auch lebensgefährlich sein. Es gibt eine Vermutung zur Unfallursache.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Schock über das Unglück ist groß. Das ist Roland March, dem Prokuristen der Firma Schäf in Murrhardt, anzumerken. Der Entsorgungsbetrieb hat 74 Fahrzeuge und 140 Mitarbeiter – einer von ihnen fehlt heute, und er wird nie wiederkommen. Am Donnerstagvormittag war in Burgstetten ein Auto auf das Müllauto aufgefahren, hinter dem der 57 Jahre alte Fahrer stand, um seinem Kollegen beim Aufladen von Papiercontainern zu helfen. Der Müllwerker starb noch am Unfallort.