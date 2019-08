Formel-2-Rennen am Sonntag abgesagt

1 Bei dem Unfall am Samstag kam der 22-jährige Anthoine Hubert ums Leben. Foto: dpa

Das Sprintrennen der Formel 2 am Sonntag ist nach dem tödlichen Unfall am Samstag in Spa abgesagt worden. Der Fahrer Anthoine Hubert war bei einem Crash tödlich verunglückt.

Spa - Nach dem Tod des französischen Formel-2-Fahrers Anthoine Hubert am Samstag in Spa ist das Sprintrennen am Sonntag abgesagt worden. Das teilten die Veranstalter mit.

Der 22-jährige Hubert war am Samstagmittag nach einem Dreher quer auf der Strecke stehengeblieben, der nachfolgende Juan Manuel Correa (USA) prallte mit ca. 270 km/h in sein Auto, Hubert erlag seinen Verletzungen, Correa wird mit schweren Beinverletzungen im Krankenhaus behandelt.

Mick Schumacher, deutscher Hoffnungsträger im Unterbau der Formel 1, war an dem Crash nicht beteiligt, er lag zum Zeitpunkt des Abbruchs auf Platz acht. Das Rennen wurde sofort gestoppt und geht nicht in die Wertung ein.