Nach tödlichem Unfall: Erneut schwerer Unfall auf B3 bei Freiburg

Vor knapp einer Woche kommt es zu einem tödlichen Unfall auf der B3 bei Freiburg. Wenige Tage später kracht es auf demselben Streckenabschnitt erneut.
Nur wenige Tage nach einem tödlichen Sportwagen-Unfall auf einer Bundesstraße bei Freiburg ist es auf demselben Streckenabschnitt zu einem weiteren schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 48-Jähriger am Samstagnachmittag auf der B3 zwischen Freiburg und Schallstadt beim Wechsel von der rechten auf die linke Spur das Auto einer 42-Jährigen, das dort bereits fuhr. Es kam zu einer Kollision.