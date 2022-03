1 Ein 23-jähriger Autofahrer war am 22. Januar auf der B14 ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Ende Januar ist ein 23 Jahre alter Autofahrer auf der B14 bei Winnenden ums Leben gekommen. Hinterbliebene errichteten eine Gedenkstelle, die nun von Unbekannten teilweise beschädigt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Winnenden - Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen vergangenem Montag und Mittwoch eine Gedenkstelle an der B14 bei Winnenden (Rems-Murr-Kreis) beschädigt, die nach einem tödlichen Unfall Ende Januar dort errichtet worden war. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, war am Samstag, 22. Januar ein 23 Jahre alter Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen eine Böschung geprallt. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Standstreifen kurz vor der Ausfahrt Winnenden-Süd zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer aus dem Wagen geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Seine 20 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem tragischen Unfall wurde eine Gedenkstelle an der Abfahrt Winnenden-Süd errichtet. Hinterbliebene stellten Fotos, Blumen und Kerzen auf. Die Gedenkstelle wurde nun von bislang unbekannten Tätern teilweise beschädigt. Die Polizei bittet nun unter der Telefonnummer 07195/6940 um Zeugenhinweise.