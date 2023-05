1 Die Spurensuche hat die Polizei zu einem 24-jährigen Tatverdächtigen geführt. Foto: 7aktuell//R

Am Sonntag ist in Feuerbach ein junger Mann bei einem Streit einer Gruppe junger Männer gestorben, bei dem ein Verdächtiger zum Messer gegriffen haben soll. Was verrät die Polizei über ihre Ermittlungen?









Stuttgart - Die Polizei ist sich sicher, dass sie nach einer tödlichen Auseinandersetzung am vergangenen Wochenende nun den richtigen Mann gefasst hat: Am Donnerstag wurde ein 24-Jähriger verhaftet. Der Haftbefehl wegen Mordes aus Heimtücke lag bei der Festnahme aufgrund der Erkenntnisse der Polizei schon vor. Bei dem Streit wurde ein 22-jähriger Mann so schwer verletzt, dass er noch am Abend im Krankenhaus starb.