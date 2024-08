Nach tödlichem Radunfall bei Esslingen: Erstes Ghostbike im Raum Esslingen: Verbände fordern mehr Sicherheit

1 Ein Ghostbike auf dem Schurwald – Vertreter von Radverbänden halten die Stelle an der Landesstraße 1150 für gefährlich. Foto: Ines Rudel

Ein weißes Fahrrad, an dem Autos mit Tempo 100 vorbeifahren: An der Landesstraße zwischen Esslingen und Baltmannsweiler ist kürzlich ein Radler tödlich verunglückt. Verbände kritisieren den Landkreis, er müsse die Radinfrastruktur schneller verbessern.











Man kennt sie vor allem aus Studentenstädten, in denen üblicherweise viel geradelt wird: weiße Fahrräder, die die Stelle eines tödlichen Unfalls markieren. Nun steht ein solches „Ghostbike“ auch auf dem Schurwald – an der Landstraße L 1150 zwischen Esslingen und Baltmannsweiler, bei der Haltstelle „Altbacher Weg“. Es sei das erste Mal, dass die Kreisverbände des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) und des ökologischen Verkehrsclubs Deutschland (VCD) ein Geisterfahrrad im Rahmen eines „Silent Rides“, einer stillen Gedenkfahrt, aufgestellt haben. Am vergangenen Sonntag, bei Regen, haben Radlerinnen und Radler auf Einladung der Verbände den Weg aus Oberesslingen bergauf zur Unfallstelle auf sich genommen. Man kenne zwar nicht jede Gefahrenstelle im Landkreis, sagt Thomas Albrecht vom ADFC. „Aber diese Stelle kennen wir alle. Und wir wissen, dass sie schlecht zu queren ist.“