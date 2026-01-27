Nach tödlichem ICE-Einsatz: Moby ruft zum Widerstand gegen Trump auf

In Minneapolis wurde ein Mann bei einem ICE-Einsatz erschossen. Musiker Moby hat sich nun mit einem emotionalen Video zu Wort gemeldet. Darin gibt er seinen Followern konkrete Handlungsempfehlungen - und zitiert einen legendären Punk-Musiker.
Der US-amerikanische Elektro-Musiker Moby (60) hat sich mit einem eindringlichen Video auf Social Media zu Wort gemeldet. Anlass ist die Tötung des 37-jährigen Alex Pretti durch Beamte der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis. Der Künstler und langjährige Aktivist richtete sich direkt an seine Follower und stellte eine zentrale Frage: "Die Frage ist nicht, ob wir empört und entsetzt über die Ereignisse in den Vereinigten Staaten sein sollten, sondern vielmehr, was wir dagegen unternehmen werden."