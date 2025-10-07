Nach tödlichem Bergunfall: ZDF lässt Laura Dahlmeiers Stelle als Biathlon-Expertin unbesetzt

Das ZDF verzichtet auf eine Nachfolge für die verstorbene Biathlon-Expertin Laura Dahlmeier. Ihre Kollegin Denise Herrmann-Wick führt die Arbeit künftig allein fort - obwohl sie Ende August ihr zweites Kind zur Welt brachte.
Der Platz von Laura Dahlmeier (1993-2025) bleibt leer. Das ZDF hat entschieden, die verstorbene Biathlon-Olympiasiegerin nicht zu ersetzen. Sie war Ende Juli bei einem Bergunfall in Pakistan mit 31 Jahren ums Leben gekommen - ein Schock, der die Wintersport-Welt bis heute bewegt. Seit Dezember 2019 hatte Dahlmeier für den Mainzer Sender als Expertin gearbeitet, mit einer Mischung aus großem Fachwissen und Authentizität, die beim Publikum ankam.