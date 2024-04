Obdachloser in Dortmund erstochen Warum tötet ein 13-Jähriger „zufällig“ einen Menschen?

Wieder ist das Gewaltopfer ein Obdachloser. Wieder ist ein Kind der mutmaßliche Täter. Der Kriminalfall im Dortmunder Hafen schockiert. Es gibt ein Handyvideo. Was ist dran an der These, dass Deutschlands Jugend immer brutaler und gewalttätiger wird? Ein Faktencheck.