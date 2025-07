1 Der Unfall, bei dem Eren C. im September 2023 ums Leben kam, ereignete sich im Mercedes-Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim. Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Im Herbst 2023 stirbt Eren C. auf tragische Weise im Werk Untertürkheim. Bis heute beschäftigt der Unfall die Staatsanwaltschaft. Die Angehörigen fordern Schadensersatz.











Eren C. war 33 Jahre alt, als er im September 2023 bei einem Arbeitsunfall im Mercedes-Benz-Werk in Untertürkheim ums Leben kam. Seine Tochter war kurz zuvor 13 geworden. Vor allem in ihrem Namen machen die beiden Geschwister des Verstorbenen dem Unternehmen jetzt öffentlich schwere Vorwürfe.