Nach Todesfall bei Dreharbeiten: Emily in Paris wird in Venedig weitergedreht

Nur zwei Tage nach einem tragischen Todesfall während der Dreharbeiten geht die Produktion von "Emily in Paris" weiter. Hauptdarstellerin Lily Collins und ihre Co-Stars wurden in Venedig gesichtet.
Am Donnerstag erschütterte ein Todesfall die Produktion der beliebten Netflix-Serie "Emily in Paris". Ein 47-jähriger italienischer Regieassistent brach am Set der Serie in einem Hotel in Venedig zusammen und verstarb. Vermutet wird ein "plötzlicher Herzinfarkt", berichtete ein örtlicher Arzt "La Repubblica". Wenige Tage später wurden die Dreharbeiten zur fünften Staffel von "Emily in Paris" wieder aufgenommen, wie das "People"-Magazin meldet.