1 Maite Kelly wird nicht in Mannheim auftreten. Foto: imago images/pictureteam/Matthias Gränzdörfer

Am 3. März ist in Mannheim ein Autofahrer in eine Gruppe von Menschen gefahren. Maite Kelly, die in der SAP Arena auftreten sollte, hat aus Respekt vor den Opfern das geplante Konzert abgesagt.











Eigentlich hätte Maite Kelly (45) in der SAP Arena auftreten sollen. Nachdem es in Mannheim am 3. März allerdings zu einem verheerenden Vorfall mit mindestens zwei Toten gekommen ist, hat die Sängerin den geplanten Auftritt abgesagt.