1 Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) stellt trotz Todesdrohungen klar, dass der „braune Sumpf“ ausgetrocknet werden müsse. (Archivbild) Foto: imago images/photothek/Florian Gaertner

Cem Özdemir duckt sich nicht weg. Obwohl der Grünen-Politiker aus Stuttgart von der rechtsextremen Terrorgruppe „Atomwaffen Division“ 2019 mit dem Tode bedroht wurde, findet er klare Worte für die Ermittlungserfolge, die Beamten in dieser Woche gegen genau diese und andere Rechtsextremisten offenbar gelangen. „Der erhöhte Ermittlungsdruck durch den Generalbundesanwalt auf rechtsextreme Vereinigungen und Netzwerke scheint Wirkung zu zeigen“, sagte Özdemir unserer Zeitung.

Der Landwirtschaftsminister begrüße die erfolgreichen Ermittlungen und dankt den beteiligten Ermittlungsbehörden und der Polizei für ihren Einsatz. „Und ich bleibe dabei: der braune Sumpf muss ein für alle Mal trockengelegt werden.“

Schreckliche Todesdrohungen 2019

2019 ist Özdemir selbst zur Zielscheibe von Rechtsextremen geworden. „Auch Sie linke Türkensau haben es nun auf unsere Todesliste geschafft“, hieß es damals wörtlich in einer E-Mail. Absender: „Atomwaffen Division“. Die dezentral organisierte Gruppe, die ihre Ursprünge in den USA hat und inzwischen auch in Deutschland mindestens einen Ableger hat, wird von mehreren Ländern als Terrorgruppe eingestuft, auch von deutschen Behörden.

Bei einer Großrazzia am Mittwoch durchsuchten Ermittler Objekte in elf Bundesländern, die nach Einschätzung der Ermittler in Zusammenhang mit Rechtsextremisten und Neonazis standen. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen 50 Personen. Auch andere Gruppen wie die rechtsextreme Kampfsportvereinigung „Knockout 51“, „Combat 18“ oder die Chatgruppe „Sonderkommando 1418“ stehen im Fokus der Ermittler. In Baden-Württemberg wurden ebenfalls Objekte durchsucht. Wo genau, sagten die Ermittler zunächst nicht.

Cem Özdemir ist nicht der einzige Politiker, der auf der sogenannten Todesliste der „Atomwaffen Division“ gelandet ist. Die Neonazis haben zeitgleich auch Claudia Roth (ebenfalls Grüne) mit dem Tod bedroht.