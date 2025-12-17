Am Sonntag wurde er bereits in Tränen aufgelöst am Haus des getöteten Ehepaares Rob und Michele Reiner gesehen. Nun hat sich "Harry und Sally"-Star Billy Crystal auch in einem gemeinschaftlichen Statement zu Wort gemeldet. Darin wird deutlich, wie groß der Verlust für den Schauspieler ist.
Schauspieler Billy Crystal (77) hat sich erstmals nach dem tragischen Tod seines Freundes und Kollegen Rob Reiner (1947-2025) und dessen Ehefrau Michele zu Wort gemeldet. In einer bewegenden Erklärung, die er gemeinsam mit weiteren Hollywoodgrößen herausgab, würdigte er den Filmemacher als "großartigen Komiker" und "meisterhaften Geschichtenerzähler" sowie guten Freund. Crystal spielte die Hauptrolle in dem 1989 erschienenen Klassiker "Harry und Sally", bei dem Rob Reiner Regie führte.