Nach Tod von Rob Reiner: Jimmy Kimmel geißelt Trumps Aussagen zu totem US-Regisseur

«Hasserfüllt und widerwärtig» nennt Jimmy Kimmel die Aussagen des US-Präsidenten zum getöteten Regisseur Rob Reiner. Auch die frühere First Lady Michelle Obama findet deutliche Worte.
Los Angeles - US-Moderator Jimmy Kimmel hat Präsident Donald Trump massiv für dessen Kommentare zum Tod des Regisseurs Rob Reiner kritisiert. "Jemanden zu beleidigen, der gerade ermordet wurde und Kinder hinterlässt, ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben, was tatsächlich geschehen ist – das ist so hasserfüllt und widerwärtig", sagte Kimmel zu Beginn seiner Live-Sendung am Montagabend (Ortszeit).