Nach Tod von Rapper Xatar: Shirin David und weitere Musiker reagieren

1 Xatar bei der Premiere von "Rheingold" 2022 in Köln. Foto: imago images/Panama Pictures/Christoph Hardt

Rapper Xatar ist mit nur 43 Jahren gestorben. Hip-Hop-Größen wie Shirin David drücken in sozialen Medien ihre Trauer aus und erinnern an die Rap-Legende.











Link kopiert



Die deutsche Musik- und Hip-Hop-Welt steht nach dem viel zu frühen Ableben von Rapper Xatar (1981-2025) unter Schock. Der Künstler und Unternehmer, der mit bürgerlichem Namen Giwar Hajabi hieß, ist am Donnerstagabend tot in einer Kölner Wohnung gefunden worden, wie die Staatsanwaltschaft Köln laut WDR am Freitag bestätigte. Er wurde 43 Jahre alt.