Priscilla Presley will Enkelkinder schützen

Priscilla Presley und Tochter Lisa Marie bei einem gemeinsamen Auftritt in Las Vegas.

Priscilla Presley hat am Geburtstag ihrer verstorbenen Tochter Lisa Marie das Familien-Fotoalbum geöffnet und dazu emotionale Worte gefunden.















Am 1. Februar wäre Lisa Marie Presley, die Mitte Januar dieses Jahres plötzlich verstorben war, 55 Jahre alt geworden. Den Geburtstag nahm nun Priscilla Presley (77) zum Anlass, um ihrer Tochter rührend Tribut zu zollen und ihren Enkelkindern ein Versprechen zu geben. Zu einer Bilderreihe, die Lisa Marie als Säugling bis hin ins Erwachsenenalter neben ihrer Mutter zeigt, schrieb Priscilla Presley: "Heute wäre Lisas 55. Geburtstag gewesen. Mein Wunsch ist, meine drei Enkelkinder zu beschützen und unsere Familie zusammenzuhalten."

Dann erinnert sich Priscilla an die ersten gemeinsamen Momente zurück, die sie mit ihrer Tochter verleben durfte: "Vom ersten Augenblick an, als ich Lisa in meinen Armen hielt, habe ich sie beschützt, geliebt und angeleitet, wie ich es auch bei meinem Sohn getan habe. Unsere Herzen sind gebrochen und ich muss lernen, ohne meine einzige Tochter zu leben." Sie danke ganz herzlich den vielen Menschen, die ihr und ihrer Familie gegenüber ihr Beileid ausgesprochen haben.

Die genaue Todesursache von Lisa Marie Presley ist weiterhin ungeklärt. Ihr Leichnam war am 14. Januar, also zwei Tage nach ihrem Tod, untersucht worden, die Todesursache konnte allerdings nicht festgestellt werden. Der Gerichtsmediziner forderte weitere Untersuchungen und zusätzliche Tests an. "Sobald die Tests zurückkommen, bewertet der Arzt den Fall erneut und stellt die Todesursache fest", so die Sprecherin der Gerichtsmedizin laut CNN.

Sie war "eine Ikone, ein Vorbild, eine Superheldin"

Am 22. Januar fand die Trauerfeier zu Ehren des einzigen gemeinsamen Kindes von Priscilla Presley und Rock-'n'-Roll-Ikone Elvis Presley (1935-1977) auf dem berühmten Familiensitz Graceland in Memphis statt. Auch hier richtete Priscilla Presley emotionale Worte an die Anwesenden. "Ich werde jetzt etwas vorlesen, das meine Enkelin für Sie alle geschrieben hat, und das sagt alles", begann die 77-Jährige.

"Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Mutter in Worte fassen soll. Die Wahrheit ist, dass es zu viele sind. Lisa Marie Presley war eine Ikone, ein Vorbild, eine Superheldin für viele Menschen auf der ganzen Welt, aber Mama war meine Ikone, mein Vorbild, meine Superheldin - in mehr als nur einer Hinsicht. Selbst jetzt kann ich nicht alles vermitteln, was es über sie zu verstehen oder zu wissen gibt, aber wie sie immer sagte, werde ich mein Bestes geben."