1 Priscilla Presley hat vor zwei Wochen ihre Tochter Lisa Marie Presley verloren. Foto: Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Etwas mehr als zwei Wochen ist es her, dass Lisa Marie Presley überraschend verstorben ist. Für Mutter Priscilla Presley sei dies eine "düstere Reise".















Fast eine Woche nach der emotionalen Trauerfeier für ihre verstorbene Tochter Lisa Marie Presley (1968-2023) am 23. Januar hat sich Priscilla Presley (77) nun bei Twitter gemeldet. Sie sei "überwältigt" von all den Worten, Gebeten, der Liebe und Unterstützung, die sie in den vergangenen Tagen erreicht hätten.

Dafür wolle sie sich "von ganzem Herzen" bedanken, denn es helfe ihr dabei, "diesen Verlust zu überstehen". Weiter schreibt sie: "Jeder Elternteil, der eine Tochter oder einen Sohn verloren hat, weiß, was für eine düstere, mühsame Reise das ist."

Trauerfeier vor einer Woche in Memphis

Lisa Marie Presley war das einzige Kind von Priscilla Presley und der Rock-'n'-Roll-Ikone Elvis Presley (1935-1977), die bis zur Scheidung 1973 sechs Jahre lang verheiratet waren.

Lisa Marie Presley war am 12. Januar im Alter von 54 Jahren an einem Herzstillstand gestorben. Am 23. Januar wurde sie auf dem legendären Familiensitz Graceland in Memphis, Tennessee, beigesetzt. Angehörige, Freunde und Hunderte von Fans hatten sich zu einem öffentlichen Gedenkgottesdienst voller emotionaler Momente versammelt.