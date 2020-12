1 Kelly Preston und John Travolta mit den Kindern Benjamin und Ella in Cannes 2018. Foto: imago images/UPI Photo

John Travolta hat es sich mit seinen Kindern über die Feiertage gemütlich gemacht. Es ist das erste Weihnachtsfest ohne Ehefrau und Mutter Kelly Preston.

John Travolta (66) hat das diesjährige Weihnachtsfest mit einem großen Baum, vielen Geschenken und seinen Kindern Ella (20) und Benjamin (10) verbracht. Nur eine fehlte: Ehefrau Kelly Preston (1962-2020), die im Juli dieses Jahres an den Folgen einer Brustkrebserkrankung starb. Die Familie schien dennoch das Beste aus dem Tag zu machen. Via Instagram wünschten der "Grease"-Schauspieler und seine Kinder "frohe Weihnachten von der Travolta-Familie".

In einem kurzen Video gab der 66-Jährige Einblick in das bunte Treiben. Während Tochter Ella winkend und im Pyjama vor dem leuchtenden Tannenbaum steht, hat es sich ihr kleiner Bruder oberkörperfrei im Fernsehsessel gemütlich gemacht. Auch er winkt nach Aufforderung seines Vaters in die Kamera, in der Hand noch immer ein Stück Kuchen, das er soeben drauf und dran, war zu verspeisen. Amüsiert hört man Travolta hinter der Kamera lachen.