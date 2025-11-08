Prinz William, Prinzessin Kate, König Charles und Königin Camilla trauern um Manfred Goldberg. Die Royals würdigen den Holocaust-Überlebenden mit rührenden Worten.
Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) sind "zutiefst traurig" über den Tod des Holocaust-Überlebenden Manfred Goldberg (1930 - 2025). In einer Story auf dem offiziellen Instagram-Account des Paares widmen sie ihm emotionale Worte. Bei einem Besuch in Stutthof konnten sie "seine außergewöhnliche Stärke, Anmut und Hingabe, mit der er seine Geschichte weitergibt, hautnah erleben", schreiben der Prinz und die Prinzessin von Wales auf schwarzem Hintergrund.