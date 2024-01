Nach Tod von Hertha-Präsident Bernstein: Besondere Andacht in Stadion-Kapelle

1 Hertha BSC, Kerzen, Blumen und ein Foto sind zum Gedenken an den plötzlich verstorbenen Hertha-Präsidenten Kay Bernstein in der Geschäftsstelle aufgestellt. Foto: dpa/Soeren Stache

Es ist das erste Spiel für Hertha BSC nach dem Tod von Clubchef Bernstein. Auch in der Stadion-Kapelle wird der Präsident geehrt.











In der Kapelle im Berliner Olympiastadion wird am Sonntag vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf des plötzlich gestorbenen Hertha-Präsidenten Kay Bernstein gedacht. „Es ist der einzige Ort im Olympiastadion, an dem VIP-Gäste, Fans aus der Ostkurve oder auch aus der Clubleitung zusammenkommen. Ich hoffe, dass wir am Sonntag eine würdige, schöne Andacht für Kay hinbekommen“, sagte Stadionpfarrer Bernhard Felmberg dem „Tagesspiegel“ (Sonntag). Man werde ein Bild von Bernstein und eine Kerze aufstellen.