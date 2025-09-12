Nach Tod von Giorgio Armani: Sein Modehaus soll verkauft werden

Anfang September ist Giorgio Armani mit 91 Jahren gestorben. Sein Modeimperium soll jetzt schrittweise verkauft werden, wie aus seinem Testament hervorgeht. Der kinderlose Designer nennt zwei verschiedene Optionen.
Das Rätsel um die Zukunft des Armani-Imperiums klärt sich langsam: In seinem Testament verfügte der am 4. September verstorbene Modeschöpfer Giorgio Armani (1934-2025) den schrittweisen Verkauf seines legendären Modehauses - oder als Alternative einen Börsengang. Damit kommt Bewegung in eine der letzten großen familiengeführten Modemarken der Welt. Zuvor hatte der Designer stets auf seine Unabhängigkeit bestanden.