"DSDS"-Sieger Alphonso Williams ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Dieter Bohlen wünscht der Familie "viel Kraft". Die Angehörigen werden unterdessen durch Spenden unterstützt.

"DSDS"-Sieger Alphonso Williams (1962-2019) erlag am Samstag (12. Oktober) den Folgen einer Krebserkrankung. Dieter Bohlen (65), Chef-Juror bei "Deutschland sucht den Superstar", erinnert sich nun in der "Bild"-Zeitung an den Sänger: "Alphonso hat uns alle immer zum Lachen gebracht. Er war immer gut drauf und hat dabei eigentlich nie in erster Linie an sich und seinen Erfolg gedacht." Und Bohlen fügte hinzu: "Er war hilfsbereit und wie ein Vater zu unseren Kandidaten und wie ein Freund zu uns. Ich habe ihn als tollen Künstler mit dem besonderen Etwas geschätzt. Der Familie wünsche ich viel Kraft."

Spendenaufruf

Unterdessen haben bereits über 300 Menschen Geld gespendet, um der Familie von Alphonso Williams zu helfen. Über eine "Gofundme"-Kampagne kamen schon über 8.000 Euro zusammen. In dem "Hilferuf" von Angehörigen, nahen Freunden und Management des Sängers heißt es unter anderem: "Alphonso Williams, aka Mr Bling Bling, war hinter seiner glitzernden Fassade ein selbstständiger Entertainer und Sänger, d.h. er verdiente sein Geld durch seine Auftritte und anderweitigen Veranstaltungen. Auch als er unter starken Schmerzen litt, hat er nicht damit aufgehört und weitergemacht, um für seine Familie Geld zu verdienen. Doch als dann die gesundheitlichen Gründe ihn dazu zwangen, nicht mehr arbeiten zu können, rief dies schnell die finanzielle Not einher."

Alphonso habe weiterhin geglaubt, "dass er bald zurück auf die Bühne kann und behielt aufgrund dessen seine Krankheit für sich. Er wollte nicht, dass die Fans nur noch daran dachten und so Jobs gefährdet werden könnten". An anderer Stelle schrieben seine Angehörigen: "Es wurden alle verfügbaren Gelder und Mittel aufgewendet, damit es Alphonso besser geht. Nun steht die Familie vor einem finanziellen Ruin." Mit den Spenden soll unter anderem geholfen werden, Alphonsos Bestattung zu finanzieren und "Familie aus dem Heimatland (Vereinigte Staaten) die Möglichkeit bieten, an der Trauerfeier teilnehmen zu können".

Wochenlang in der Klinik

Die Familie des Sängers hatte auf Instagram bekannt gegeben, dass Alphonso Williams mit 57 Jahren den Kampf gegen den Krebs verloren hat: "Unser geliebter Alphonso ist unter ärztlicher Aufsicht und dem Beisein seiner Familie und Freunde verstorben", hieß es. Ehefrau Manuela und die beiden Kinder Raphael und Franziska seien bis zum Ende nicht von seiner Seite gewichen. Im Sommer dieses Jahres wurde bei dem "DSDS"-Star Prostata-Krebs festgestellt, erst am vergangenen Donnerstag hatten seine Angehörigen unter anderem via Instagram enthüllt, dass es ihm gesundheitlich sehr schlecht gehe und "er seit 9 Wochen wieder im Krankenhaus liegt".

Alphonso Williams wurde 2017 Sieger der 14. Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Im August 2018 nahm Williams auch an der sechsten Staffel der TV-Show "Promi Big Brother" teil und belegte am Ende den dritten Platz.