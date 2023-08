1 Der K2 in Pakistan gilt als weit anspruchsvoller als der Mount Everest. (Archivbild) Foto: dpa/--

Der österreichische Alpinist Wilhelm Steindl hat nach dem Tod eines Bergträgers am K2 das Verhalten vieler Bergsteiger kritisiert. Rund 70 Bergsteiger sollen laut Steindl an der engen Unglücksstelle an dem Sterbenden vorbeigegangen sein.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach dem Tod eines Bergträgers am K2 hat der österreichische Alpinist Wilhelm Steindl das Verhalten vieler Bergsteiger an der Unglücksstelle kritisiert. Ausweislich der von seinem Kameramann gemachten Drohnenaufnahmen seien rund 70 Bergsteiger an der engen Stelle in etwa 8300 Metern an dem Sterbenden vorbeigegangen, sagte Steindl am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Vielleicht hatten sie einen Tunnelblick.“ Er könne nicht einschätzen, wie die Passierenden die Situation wahrgenommen hätten. Den Willen vieler Bergsteiger, sich auf dem Weg zum zweithöchsten Gipfel der Erde nicht aufhalten zu lassen, illustriere aber das Verhalten gegenüber dem einzigen Helfer, sagte Steindl.