Nach Tod von Axel Schreiber: Türkisch für Anfänger-Kollegen verabschieden sich

Schauspieler Axel Schreiber ist nach einer Krebserkrankung gestorben. Seine "Türkisch für Anfänger"-Kollegen haben sich in den sozialen Medien rührend verabschiedet.

Große Trauer um Axel Schreiber: Der Schauspieler, der einem breiten Fernsehpublikum als "Axel" in der ARD-Erfolgsserie "Türkisch für Anfänger" bekannt wurde, starb am 3. Juni 2026 nach langer, schwerer Krebserkrankung. Die Nachricht von seinem Tod verbreiteten seine Schauspielagentur Hübchen sowie Regisseurin Laura Fischer in einem gemeinsamen Statement auf Instagram.

Seinen TV-Durchbruch brachte ihm die Rolle des Axel Mende in der mehrfach ausgezeichneten ARD-Serie "Türkisch für Anfänger" (2006-2008) ein. Unter dem Instagram-Posting meldete sich Josefine Preuß (40) zu Wort, die als Lena Schneider eine der Hauptrollen in der Serie verkörperte. "So unfassbar traurig", schrieb sie in ihrem Kommentar. "Will es noch nicht wahrhaben. Du tiefe, reine Seele, ich wünsch dir den tiefsten Seelenfrieden." Sie werde Schreiber "als Mensch, Freund und Kollege niemals vergessen. Danke für Dich! Ruhe in Frieden, mein 'Axeli'."

Auch der "Türkisch für Anfänger"-Ideengeber Bora Dagtekin (47) würdigte den Schauspieler: "Ich bin erschüttert. Mein tiefstes Beileid gilt Axels Familie und seinen Liebsten. Ruhe in Frieden, lieber Axel."

"Du wirst fehlen"

Adnan Maral (57), der in der Serie Metin Öztürk verkörperte, erklärte in einer eigenen Instagram-Story: "Die Nachricht von Axels Tod hat mich tief getroffen. Gemeinsam durften wir ein Teil von 'Türkisch für Anfänger' sein, das viele Menschen begleitet hat und uns für immer verbinden wird." Schreiber sei ein wunderbarer Kollege gewesen - "voller feinem Humor, großer Leidenschaft und einer besonderen Wärme, die man nicht vergisst. Er hat seinen Rollen Leben eingehaucht und den Menschen um sich herum etwas mitgegeben." Er wolle sich für die gemeinsame Zeit bedanken. "Du wirst fehlen."

Unter dem Beitrag der Schauspielagentur verabschiedeten sich weitere Schauspielkollegen von Schreiber. "Gute Reise lieber Axel", kommentierte Kai Schumann. "Ach Axel, du schöne Seele, mach's gut", schrieb Susan Hoecke. Jasna Fritzi Bauer hinterließ eine Reihe von schwarzen Herz-Emojis.