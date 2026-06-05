Nach Tod von Axel Schreiber: Türkisch für Anfänger-Kollegen verabschieden sich

Schauspieler Axel Schreiber ist nach einer Krebserkrankung gestorben. Seine "Türkisch für Anfänger"-Kollegen haben sich in den sozialen Medien rührend verabschiedet.
Große Trauer um Axel Schreiber: Der Schauspieler, der einem breiten Fernsehpublikum als "Axel" in der ARD-Erfolgsserie "Türkisch für Anfänger" bekannt wurde, starb am 3. Juni 2026 nach langer, schwerer Krebserkrankung. Die Nachricht von seinem Tod verbreiteten seine Schauspielagentur Hübchen sowie Regisseurin Laura Fischer in einem gemeinsamen Statement auf Instagram.