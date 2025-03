Nach Tod von AnNa R.: Theater-Team rührt Peter Plate zu Tränen

Am 17. April nimmt das "Stage Theater des Westens" wieder das Musical "Romeo & Julia - Liebe ist alles" auf. Die Proben gestalten sich nach dem überraschenden Tod von Sängerin AnNa R. besonders emotional, wie ihr ehemaliger Rosenstolz-Partner Peter Plate in einem Posting verraten hat.

Peter Plate (57), der ehemalige Rosenstolz-Kollege von Sängerin AnNa R. (1969-2025), hat sich noch einmal mit einem rührenden Posting zu Wort gemeldet. Zusammen mit Ulf Leo Sommer übernahm er 2024 die künstlerische Leitung des Berliner "Stage Theater des Westens" und bereitet derzeit die Wiederaufnahme des Stückes "Romeo & Julia - Liebe ist alles" vor - in dem auch der berühmte Rosenstolz-Hit "Liebe ist alles" erklingt.

Nur wenige Tage nach ihrem Tod erlebte er Durchlauf-Probe

Auf der Instagram-Seite von Rosenstolz postete Plate am 23. März, er wolle ein ganz besonderes Danke "meinem - unserem - großartigen Team vom Theater des Westens" sagen. "Wir stecken mitten in den Proben für 'Romeo & Julia - Liebe ist alles', und am Mittwoch durfte ich den ersten Durchlauf sehen. Natürlich liefen mir die Tränen." Es habe ihm aber auch "unendlich viel Kraft" gegeben, alle wiederzusehen und in den Arm zu nehmen. "Und dann zu erleben, wie ihr 'Liebe ist alles' singt... Es hat mich fast zerrissen - und gleichzeitig so sehr erfüllt." Er freue sich nun "unendlich" auf die Zeit mit dem Ensemble. Das Musical soll am 17. April wieder starten.

Am Theater des Westens hat Plate zudem einen Gedenkort eingerichtet, an dem Fans in den vergangenen Tagen viele Blumen und Kerzen niedergelegt hatten.

Plate danke in seinem Posting den Anhängern für ihre zahlreichen Beileidsbekundungen. "Ich kann euch gar nicht genug danken für all die wunderbaren Nachrichten. Ich versuche, jede einzelne zu lesen. Ihr schreibt mir die schönsten Geschichten und Erinnerungen, erzählt von besonderen Momenten - und schickt mir die berührendsten Fotos." All das gehe ihm tief unter die Haut. "Es wühlt mein Herz auf - aber auf die schönste Weise."

Gleis 8 dankt ebenfalls für viele liebevolle Nachrichten

Auch die Band Gleis 8, in der AnNa R. nach ihrer Zeit bei Rosenstolz sang, meldete sich noch einmal zu Wort. "Uns erreichten viele liebevolle Nachrichten und wir haben viele Beiträge gesehen, die uns noch mal gezeigt haben, welche große Bedeutung Anna mit ihrer Musik, ihrem Engagement und ihrem ganzen Wesen für so viele Menschen hat." Jede Nachricht habe sie sehr berührt, teilten die Musiker mit. Dadurch fühlten sie sich nicht alleine und in ihrer Trauer verbunden. Sie seien "unendlich dankbar" für die vielen intensiven Jahre mit der Sängerin: "Sie hat in unseren Herzen für immer ein Zuhaus."

AnNa R. wurde als Andrea Rosenbaum geboren. Zusammen mit Plate bildete sie von 1991 bis 2012 das Pop-Duo Rosenstolz, das mit Hits wie "Liebe ist alles", "Es könnt' ein Anfang sein" und "Ich bin ich" große Erfolge feierte. Der Tod der Sängerin im Alter von 55 Jahren wurde am 17. März auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt gegeben. Laut Ermittlungen liege kein Fremdverschulden vor. Polizei und Staatsanwaltschaft geben aus "Persönlichkeitsrechtsschutzgründen" keine Details zu den genauen Todesumständen bekannt.