Nach Tod von 53 Migranten in USA: Festnahmen von Menschenschmugglern in Guatemala

1 Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden dem Festgenommenen illegaler Menschenhandel und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt. (Symbolbild) Foto: imago/Cavan Images//PABLO VILLOTA

In Guatemala hat die Polizei im Zusammenhang mit dem Schmuggel von Migranten einen in den USA gesuchten Verdächtigen festgenommen. Der „auszuliefernde“ 47-jährige Rigoberto Miranda habe an der Spitze einer Schmugglerbande gestanden, die mit dem Tod von mehr als 50 Migranten in einem Lkw-Anhänger im US-Bundesstaat Texas im Jahr 2022 in Verbindung gebracht werde, teilte das guatemaltekische Innenministerium am Mittwoch (Ortszeit) im Onlinedienst X mit.