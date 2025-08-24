Nach Tod seiner Mutter: Andrea Kiewel mit Botschaft für Stefan Mross

Stefan Mross muss den Tod seiner Mutter verkraften und pausiert bei "Immer wieder sonntags". Doch am Volksmusiksonntag der öffentlich-rechtlichen Sender ist er allgegenwärtig.
Die vergangene Woche war keine leichte für den beliebten Moderator und Volksmusikstar Stefan Mross (49). Seine Mutter Stefanie verstarb in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 85 Jahren. Aus diesem Grund übernahm Mross' Ex-Frau Stefanie Hertel (46) die Moderation seiner ARD-Show "Immer wieder sonntags" am Sonntagvormittag. Doch beim Volksmusiktag der öffentlich-rechtlichen Sender war Mross in Gedanken anwesend.