Nach Tod ihres Ehemanns: Aubrey Plaza spricht über ihre Trauer

Schauspielerin Aubrey Plaza spricht sieben Monate nach dem Tod ihres Ehemanns Jeff Baena erstmals offen über ihre Trauer. Mit bewegenden Worten beschreibt sie, wie sie täglich versucht, mit dem Verlust umzugehen.
"The White Lotus"-Star Aubrey Plaza (41) hat sieben Monate nach dem tragischen Tod von Ehemann Jeff Baena (1977-2025) ein Update zu ihrem Befinden gegeben. Der Regisseur und Drehbuchautor war Anfang Januar im Alter von 47 Jahren an Suizid gestorben. Nun sprach die Schauspielerin im Podcast "Good Hang" mit Amy Poehler (53) über ihre aktuelle Gefühlslage.