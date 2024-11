Nach Tod ihrer Mutter: Ziehen Nicole Kidman und Keith Urban zurück in ihre Heimat Australien?

(dam/spot) 26.11.2024 - 06:28 Uhr , aktualisiert am 26.11.2024 - 06:28 Uhr

Ziehen Nicole Kidman und Keith Urban zurück in ihre Heimat Australien?

1 Nicole Kidman und Keith Urban denken angeblich darüber nach, den USA den Rücken zu kehren. Foto: Billy Bennight/AdMedia/ActionPress

Vor wenigen Monaten verlor Nicole Kidman ihre Mutter Janelle Ann. Der Schicksalsschlag könnte die Schauspielerin dazu bewegen, zurück in ihre Heimat Australien zu ziehen.











Das australische Paar Nicole Kidman (57) und Keith Urban (57) ist seit Jahren in Amerika sesshaft. Das könnte sich aber bald ändern, wie eine anonyme Quelle laut "Daily Mail" andeutet. Grund dafür sei der tragische Verlust, den die Schauspielerin im vergangenen September erleiden musste: Kidmans Mutter Janelle Ann (1940-2024) war im Alter von 84 Jahren verstorben. Nach der Beerdigung in Sydney soll die Schauspielerin nun überlegen, dauerhaft in ihre Heimat zurückzuziehen.