Nach Titelverlust: Sarah Ferguson erwägt offenbar Enthüllungs-Interview

Nach dem Verlust ihres Herzoginnentitels erwägt Sarah Ferguson offenbar ein Enthüllungs-Interview - und hat dafür bereits mehrere Angebote. Im Palast wächst derweil die Sorge über mögliche "unkontrollierbare" Aussagen.
Sarah "Fergie" Ferguson (66), die ehemalige Herzogin von York, soll laut Medienberichten mehrere Angebote in sechsstelliger Höhe für ein umfassendes Enthüllungs-Interview prüfen. Nach ihrem Ausschluss aus der königlichen Familie wächst im Buckingham Palast offenbar die Sorge, sie könne unkontrollierbare Aussagen machen, die der Monarchie schaden könnten.