Nach Titelentzug und Festnahme: Angestellte sollen Ex-Prinz Andrew mit Sir ansprechen

Nach dem Verlust sämtlicher Titel und seiner kurzzeitigen Festnahme wird Andrew Mountbatten-Windsor mit einer Minimalbesetzung an Personal auf dem Landsitz Sandringham wohnen. Seine Bediensteten wurden angewiesen, den in Ungnade gefallenen Ex-Prinz mit "Sir" anzusprechen.
Nur ein Koch und ein Kammerdiener - so sieht die Zukunft von Andrew Mountbatten-Windsor (66) aus. Dem einstigen Prinzen werden in seinem neuen Zuhause Marsh Farm auf dem Sandringham-Anwesen lediglich zwei Angestellte zur Verfügung stehen. Aber wie spricht das Personal einen Mann an, der so tief gefallen ist? Prinzentitel, Herzogswürde und die Anrede "His Royal Highness" hat Andrew verloren. Die Antwort laut "The Sun": Die Bediensteten wurden angewiesen, den Bruder von König Charles (77) mit "Sir" anzusprechen.