Nach Tik-Tok-Video: Im Vereinsbus zur AfD-Gegendemo – 08 Bissingen distanziert sich

1 Das Logo des FSV 08 Bietigheim-Bissingen: Am Samstag war ein Vereinsbus bei einer AfD-Gegendemonstration. Foto: /Andreas Essig

Mit dem Bus des Fußball-Oberligisten aus dem Kreis Ludwigsburg sind offenbar Demonstranten zum Protest gegen den Parteitag nach Riesa gefahren worden. Der Club geriet unverschuldet in die Situation.











Der Schock war groß, als Manfred Bleile am Sonntagvormittag seine Mails durchschaute. „Uns hatte jemand geschrieben, dass unser Mannschaftsbus bei einer Demonstration in Riesa gesehen wurde und wir uns schämen sollen“, erzählt Manfred Bleile, der gemeinsam mit Rolf Knorr einer der Vorstände des Fußball-Clubs FSV 08 Bietigheim-Bissingen ist. In der sächsischen Stadt fand am vergangenen Wochenende der AfD-Parteitag statt. Rund um die Veranstaltung fand eine große Protestaktion statt.