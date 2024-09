Nach Terrorattacke in Solingen: Göppingen fährt Polizeipräsenz beim Stadtfest hoch

1 Die Absperrbarrieren liegen am Stadtfestgelände vor dem Göppinger Rathaus schon bereit. Foto:

Nach dem jüngsten Messerattentat von Solingen ist die Anspannung auch bei den Verantwortlichen für das Göppinger Stadtfest gewachsen. Stadt, Polizei und Veranstalter haben sich jetzt auf ein Sicherheitskonzept geeinigt. Das sind die Details.











Vom Amtszimmer des Oberbürgermeisters Alexander Maier hat man einen guten Blick auf das Gelände rund um den Göppinger Marktplatz. Dort und in der ganzen Innenstadt werden am Wochenende wieder tausende Menschen das Stadtfest feiern. Mit Live-Musik auf den Bühnen und vielen Ständen. So wie immer am letzten Sommerferien-Wochenende.