Nach Tat in Tamm: Schüsse gehören zu Serie: Security-Firma greift Konkurrenten an

1 Die Polizei fahndet nach der Gewalttat in Tamm nach dem Täter. Foto: Andreas Essig

Nach den Schüssen in Tamm (Kreis Ludwigsburg) am Montagabend zeigen eigene Recherchen: Das war kein Einzelfall. Zwei Security-Unternehmen konkurrieren um Aufträge – eines davon greift zu Gewalt.











Link kopiert



Die Szenen erinnern an mafiöse Machenschaften – Menschen werden auf offener Straße abends vor ihrer eigenen Haustüre angeschossen, ein Auto brennt. Der Angriff auf einen 23-Jährigen am Montagabend in der Silcherstraße in Tamm, bei denen das Opfer durch Schüsse schwer verletzt wurde, ist nach eigenen Recherchen Teil einer Serie von Gewalttaten. Die Pressestelle der Polizei bestätigt das derzeit nicht.