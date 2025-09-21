Nach Szene bei der EM: DFB-Star Kathy Hendrich: Hass im Netz nach ihrer Roten Karte

Kathy Hendrich zog im EM-Viertelfinale gegen Frankreich an einem Zopf und sah Rot. Was folgte, war eine Welle der Anfeindungen. Jetzt spricht die DFB-Verteidigerin über die Aktion und die Folgen.
Es war die wohl heiß diskutierteste Szene der gesamten Fußball-EM: Deutschlands Kathrin Hendrich (33) zog im Viertelfinale gegen Frankreich am Zopf einer Gegenspielerin und sah dafür die Rote Karte. Bis heute hatte sich die Fußballerin nicht zu dem Platzverweis geäußert. Im Interview mit der "Bild am Sonntag" spricht sie nun über ihre Aktion und deren Folgen. "Ich war und bin damit völlig im Reinen", stellt Hendrich klar.