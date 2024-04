Prinz William und Prinzessin Kate haben sich nach dem Sydney-Attentat mit einer persönlichen Nachricht in den sozialen Medien zu Wort gemeldet.

Seit Prinzessin Kate (42) im März ihre Krebs-Diagnose öffentlich gemacht hat, ist es auf den offiziellen Social-Media-Accounts von "The Prince and Princess of Wales" größtenteils still. Vor wenigen Tagen hat sich Prinz William (41) erstmals mit einer persönlichen Nachricht zu Wort gemeldet und sich zum Rücktritt einer englischen Fußball-Nationalspielerin geäußert. Jetzt folgt erstmals eine von beiden Royals unterzeichnete Nachricht.

"Wir sind geschockt und traurig"

"Wir sind schockiert und traurig über die schrecklichen Ereignisse in Sydney heute Morgen", heißt es in einem X-Post und einer Instagram-Story. "Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen, einschließlich der Angehörigen der Opfer und der heldenhaften Rettungskräfte, die ihr eigenes Leben riskiert haben, um andere zu retten." Unterzeichnet ist der kurze Text mit den Initialen "W & C", für "William" und "Catherine".

Lesen Sie auch

In einem Einkaufszentrum in der australischen Metropole Sydney hatte am Samstagnachmittag (Ortszeit) ein Mann etwa neun Menschen mit einem Messer angegriffen. Fünf Menschen starben vor Ort, ein weiterer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Unter den Verletzten war auch ein neun Monate altes Baby. Der mutmaßliche Täter wurde anschließend von der Polizei gestellt, angeschossen und starb. Hinweise auf ein Motiv oder eine Ideologie gab es laut der Polizei zunächst nicht.

Als Mitglied des Commonwealth-Bundes hat Australien den britischen König Charles III. (75) als Staatsoberhaupt. Er hat sich bisher nicht zu der Tragödie geäußert. Trotz seiner Krebs-Diagnose, die er Anfang Februar öffentlich machte, will der Monarch sich noch dieses Jahr auf einen zweiwöchige Staatsbesuch nach Down Under begeben.

Wann kehren Kate und William in die Öffentlichkeit zurück?

Wann Prinz William und Prinzessin Kate sich erstmals wieder bei einem offiziellen Termin zeigen wird, ist nicht bekannt. Nach Kates Diagnose sagte der Thronfolger vorerst alle Auftritte und royalen Pflichten ab. Kate unterzieht sich derzeit einer Behandlung, die drei Kinder des Paares verbringen zudem aktuell ihr Schulferien zu Hause. Diese gehen noch bis Ende April, möglicherweise hat der 41-Jährige anschließend wieder mehr Zeit für royale Aufgaben.

Zu Prinzessin Kate teilte der Kensington Palast Ende März mit: "Die Prinzessin wird zu ihren öffentlichen Pflichten zurückkehren, sobald ihr Ärzteteam ihr die Freigabe dafür erteilt hat. Sie ist guter Dinge und konzentriert sich auf ihre vollständige Genesung."