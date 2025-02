Nach Super-Bowl-Niederlage: Private Enthüllung: So tröstete Taylor Swift Football-Freund Travis

Taylor Swift (35) hat Travis Kelce (35) durch eine schwierige Zeit geholfen. Aber nicht unbedingt mit ihrer zarten Schulter zum Anlehnen. Im gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder Jason Kelce (37) zeigt der muskulöse Football-Star seine weiche Seite und spricht offen darüber, wie die Musik der Pop-Sängerin ihm jüngst dabei geholfen hat, die letzte Super-Bowl-Niederlage zu bewältigen.

Der 35-jährige Football-Profispieler der Kansas City Chiefs sprach in einer aktuellen Ausgabe des "New Heights"-Podcasts mit seinem Bruder darüber, wie er sich mit der Musik seiner Freundin tröstete, nachdem sein Team am 9. Februar gegen die Philadelphia Eagles mit einem Spielstand von 22:40 verloren hatte.

"Du kannst dich nur dann im Licht wiederfinden, wenn du dich zuerst in der Dunkelheit findest. Das stimmt. Ich höre Musik, die sehr viel über meine Stimmung aussagt", verriet Travis im Podcast. "Ich höre einfach Taylors Musik. Sie hat für alles etwas."

Sein Bruder bestätigt: "Das ist ein gutes Argument. Egal in welcher Stimmung man ist, man kann immer etwas bei Taylor finden."

Travis Kelce auf Taylor-Promotour

Bereits vor dem großen Finale der National Football League (NFL) gegen die Philadelphia Eagles hatte sich Kelce bei einer Pressekonferenz schwer beeindruckt von seiner berühmten Freundin gezeigt und von ihren Strapazen während der rekordverdächtigen "Eras Tour" gesprochen. "Was ich im letzten Jahr auf der 'Eras Tour' gesehen habe, war wirklich beeindruckend. Von Woche zu Woche, von Land zu Land zu reisen - es war unglaublich anstrengend für ihren Körper und Geist." Insgesamt absolvierte Swift 149 Konzerte, die nie weniger als drei Stunden dauerten.

Kelce und Swift sind seit Herbst 2023 ein sich gegenseitig unterstützendes Paar. Die preisgekrönte Sängerin wurde regelmäßig bei den Spielen der Kansas City Chiefs auf der Tribüne gesichtet.

Zukunft in der NFL vorerst sicher

Entgegen der Gerüchte, der Football-Star würde für die Sängerin das Trikot an den Nagel hängen nach der letzten Saison, äußerte sich Brett Veach, der General Manager der Kansas City Chiefs, am Dienstag, dass Kelce motiviert sei, weiter in der NFL zu spielen: "Wir haben gesagt, dass er zurückkommen wird, und wir freuen uns darauf, ihn zurückzubekommen."