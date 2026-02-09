Nach Super Bowl: Bad Bunny löscht alle Instagram-Posts

Bad Bunny hat mit politischen Botschaften in der Halbzeitshow des Super Bowls Auftritt polarisiert. Jetzt gibt er seinen Fans ein Rätsel auf: Warum hat der Sänger sein Instagram-Profil leergeräumt?
Bad Bunny (31) sorgt für wilde Spekulationen: Kurz nach seinem großen Auftritt beim Super Bowl hat der puerto-ricanische Musiker all seine Instagram-Beiträge gelöscht. Zusätzlich entfernte er sein Profilbild und entfolgte allen Personen. Zurück bleibt nur ein Link in seiner Bio, der zu seiner Website führt.