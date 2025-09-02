Nach Suizid eines 16-Jährigen: OpenAI kündigt Kindersicherung für ChatGPT an

OpenAI kündigt eine Kindersicherung für ChatGPT an: Eltern können bald ihr Konto mit dem ihres Teenager-Kindes verknüpfen, um die Nutzung besser zu kontrollieren.
Das KI-Unternehmen OpenAI hat eine Kindersicherung für den populären KI-Chatbot ChatGPT angekündigt. "Binnen des nächsten Monats" würden Eltern damit die Möglichkeit erhalten, ihr Nutzerkonto mit dem ihres Kindes im Teenageralter zu verknüpfen, erklärte OpenAI am Dienstag im unternehmenseigenen Blog. In der vergangenen Woche hatten die Eltern eines 16-Jährigen OpenAI verklagt, da sie ChatGPT für den Suizid ihres Sohnes verantwortlich machen.