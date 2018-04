Liebesaufruf auf dem Wasen Frühlingsfest-Besucherin findet ihren Polizisten

Von red/aks 26. April 2018 - 13:15 Uhr

Der Polizist ging der Frühlingsfest-Besucherin nicht mehr aus dem Kopf (Symbolbild). Foto: Andreas Rosar

Eine Besucherin des Stuttgarter Frühlingsfestes ist von einem Polizisten auf dem Wasen so angetan, dass sich die Dame mit einem Suchaufruf an die Polizei Stuttgart wendet. Die Polizei brachte die Beiden nun zusammen.

Stuttgart - Die Polizei in Stuttgart kann einen amurösen Erfolg vermelden. Der Polizist, der auf dem Frühlingsfest in Bad-Cannstatt einer Besucherin nicht mehr aus dem Kopf ging, wurde gefunden.

Die Polizei schreibt in einem Facebookpost: „Es war nicht leicht, aber wir haben es geschafft: Wir haben den Kollegen, in den sich die Frühlingsfestbesucherin am Wochenende verguckt hat, gefunden. Gestern Abend hat er uns kontaktiert, selbstverständlich haben wir bereits Kontakt zwischen den beiden hergestellt. In diesem Sinne: Einsatz erfolgreich beendet.“

Es gibt also ein Happy-End für die Besucherin des Stuttgarter Frühlingsfestes, die sich mit ihrem Suchaufruf an die Polizei Stuttgart gewandt hatte.

Bleibt abzuwarten, wie sich diese Wasen-Liebesgeschichte entwickelt, wir wünschen den Beiden in jedem Falle alles Gute!