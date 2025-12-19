Die Kommunen im Land kürzen ihre Kulturförderung. Stuttgart besonders. Derweil werde das Land seine Förderanteile stabil halten, sagt Kunstministerin Petra Olschowski.
Das Ringen um die Haushalte endete in einigen Städten in Baden-Württemberg, allen voran in Stuttgart und Karlsruhe, mit harten Einschnitten in Bildung, Soziales und Kultur. Manche Beobachterinnen und Beobachter sehen die Kürzungen in den Kulturhaushalten besonders kritisch – seien doch die Auswirkungen unmittelbar existenziell und drohten etwa über nicht mehr mögliche Eigenbeiträge bereits für 2026 zugesagte Drittmittel wegzubrechen. Zumindest für die nächsten zwölf Monate kündigt das Land nun Hilfe an.