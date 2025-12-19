Die Kommunen im Land kürzen ihre Kulturförderung. Stuttgart besonders. Derweil werde das Land seine Förderanteile stabil halten, sagt Kunstministerin Petra Olschowski.

Das Ringen um die Haushalte endete in einigen Städten in Baden-Württemberg, allen voran in Stuttgart und Karlsruhe, mit harten Einschnitten in Bildung, Soziales und Kultur. Manche Beobachterinnen und Beobachter sehen die Kürzungen in den Kulturhaushalten besonders kritisch – seien doch die Auswirkungen unmittelbar existenziell und drohten etwa über nicht mehr mögliche Eigenbeiträge bereits für 2026 zugesagte Drittmittel wegzubrechen. Zumindest für die nächsten zwölf Monate kündigt das Land nun Hilfe an.

Für 2026 bleibt die Kulturförderung des Landes stabil Damit löst Petra Olschowski, Baden-Württembergs Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, ihre gegenüber dieser Zeitung gemachte Idee ein, die Situation sehr genau zu analysieren. Wie von der Ministerin angekündigt, will das Land bei gemeinsam geförderten Einrichtungen seinen Anteil stabil halten und seine Mittel 2026 in vereinbarter Höhe auszahlen. „Das Kunstministerium“, sagte Olschowski am 19. Dezember in Stuttgart, „bleibt ein verlässlicher Partner von Kunst und Kultur in Baden-Württemberg. Auch dort, wo Kommunen aktuell kürzen, werden wir unsere Kofinanzierung nicht anpassen, sondern unseren Anteil stabil halten“.

Der Ansatz des Landes gilt keineswegs nur den anteilig je zur Hälfte von Stadt und Land finanzierten Staatstheatern in Stuttgart und Karlsruhe sowie dem Linden-Museum und der Erinnerungsstätte Hotel Silber in Stuttgart. „Insgesamt“, so ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums, „werden mehr als 300 Einrichtungen in Baden-Württemberg von Land und Kommunen gemeinsam gefördert, davon rund 50 Einrichtungen in der Landeshauptstadt Stuttgart und rund 30 in Karlsruhe“. Deutlich wird die Wirkung der Landes-Initiative gleichwohl besonders bei den beiden Staatstheatern. Die reinen Landeszuschüsse für den laufenden Betrieb lagen 2025 bei rund 59,4 Millionen Euro in Stuttgart und bei rund 26,5 Millionen Euro in Karlsruhe. Die Stadt Stuttgart kürzt für 2026 den Zuschuss für die Württembergischen Staatstheater um rund 4,4 Millionen Euro. Karlsruhe plant Kürzungen für das Badische Staatstheater um rund 2,4 Millionen Euro. Durch das vertragliche Förderverhältnis müsste das Land jeweils um die gleiche Summe kürzen.

Publikumsmagnet: Staatstheater Stuttgart (hier im Opernhaus) Foto: Staatstheater

Jedoch: „Trotz der Sparmaßnahmen in der Landeshauptstadt Stuttgart und der Stadt Karlsruhe wird das Land seinen für das Jahr 2026 vorgesehenen Landesanteil des Zuschusses für die beiden Staatstheater, für das Linden-Museum und das Hotel Silber auszahlen – wie bei den anderen Kultureinrichtungen auch“, sagte Ministerin Petra Olschowski am Freitag. Und: „Mit dieser Entscheidung verschafft das Land den Häusern die notwendige Zeit, um den Betrieb auf die verringerten Zuschüsse einzustellen.“ Damit, so Olschowski, „nimmt das Land auch seine Verantwortung als Arbeitgeber wahr.“

Land und Stadt wollen Strukturen in der Kultur neu sichten

Wie berichtet, wären bei einem Absenken der Zuschüsse an die Staatstheater Stuttgart um insgesamt neun Millionen Euro beziehungsweise 18 Millionen Euro bis 2027 bis zu 120 Arbeitsplätze gefährdet. Ebenso wichtig für die 50 in Stuttgart durch das Land mitgeförderten Einrichtungen: Nun besteht wieder Hoffnung, in den durch das Land initiierten Dialogen mit den Drittmittelgebern – allen voran die Bundeskulturstiftung in Halle – eine Auszahlung der für 2026 zugesagten Projektmittel zu erreichen.

Wie Marcel Roth, kulturpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat, dieser Zeitung bestätigte, hatte sich zuletzt auch die Stadt Stuttgart Stuttgarts an die Bundeskulturstiftung gewandt. Verständnis zeigte Roth für die Forderung von Ministerin Olschowski, Organisations- und Verwaltungsstrukturen in den durch das Land mitgeförderten Einrichtungen in einem offenen Dialog mit den Einrichtungen zu analysieren.