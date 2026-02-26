Nach Sturz bei Olympia: Lindsey Vonn teilt rührendes Video mit ihrem Hund

Nach ihrem verheerenden Sturz bei den Olympischen Winterspielen kämpft Ski-Star Lindsey Vonn mit den Folgen. Die 41-Jährige gesteht: Sie hatte einen Zusammenbruch. Doch Hund Chance gibt ihr Halt in dieser schwierigen Zeit.
Es sind die kleinen Momente, die Kraft geben. Lindsey Vonn (41) hat nach ihrem dramatischen Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Mailand Cortina einen besonders berührenden Augenblick mit ihren Fans geteilt. Die Ski-Ikone postete auf Instagram ein Video, das sie beim Wiedersehen mit ihrem Hund Chance zeigt. Der Vierbeiner springt freudig an der 41-Jährigen hoch, während sie in einem zurückgelehnten Stuhl sitzt. Vonn streichelt das Tier liebevoll und lächelt dabei.