Nach Sturz bei Olympia: Lindsey Vonn teilt rührendes Video mit ihrem Hund

Nach ihrem verheerenden Sturz bei den Olympischen Winterspielen kämpft Ski-Star Lindsey Vonn mit den Folgen. Die 41-Jährige gesteht: Sie hatte einen Zusammenbruch. Doch Hund Chance gibt ihr Halt in dieser schwierigen Zeit.

Es sind die kleinen Momente, die Kraft geben. Lindsey Vonn (41) hat nach ihrem dramatischen Sturz bei den Olympischen Winterspielen in Mailand Cortina einen besonders berührenden Augenblick mit ihren Fans geteilt. Die Ski-Ikone postete auf Instagram ein Video, das sie beim Wiedersehen mit ihrem Hund Chance zeigt. Der Vierbeiner springt freudig an der 41-Jährigen hoch, während sie in einem zurückgelehnten Stuhl sitzt. Vonn streichelt das Tier liebevoll und lächelt dabei.

Doch hinter den Kulissen sieht die Realität anders aus. "Hatte gestern einen ziemlich harten Tag, alles hat mich wirklich hart getroffen und ich bin zusammengebrochen", schrieb Vonn zu dem Video. Die mentale Belastung wiegt schwer. "Ich weiß, es wird viele Tage wie diesen geben... der innere mentale Kampf hat gerade erst begonnen, aber Momente wie dieser helfen mir so sehr", fügte sie hinzu.

Tragischer Doppelschlag

Zum körperlichen Leid kommt emotionaler Schmerz hinzu. Vonns Hund Leo starb nur einen Tag nach ihrem Unfall, während die Sportlerin noch im Krankenhaus in Italien lag. "Vermisse nur meinen Jungen Leo...", schrieb sie unter das Video mit Chance.

Der Unfall vom 8. Februar hat das Leben der vierfachen Weltcup-Gesamtsiegerin auf den Kopf gestellt. Beim Damen-Downhill in Cortina stürzte Vonn bereits nach wenigen Sekunden im Rennen. Die Diagnose: komplizierter Schienbeinbruch und gebrochener rechter Knöchel.

Bein stand vor Amputation

Wie ernst die Lage wirklich war, enthüllte Vonn später. "Dr. Tom Hackett rettete mein Bein vor der Amputation", schrieb die Athletin in einem Instagram-Beitrag. Sie bedankte sich bei ihrem Team und den Fans für die Unterstützung: "Es braucht wirklich ein ganzes Dorf, und ich bin so dankbar für jeden Einzelnen von ihnen! Danke, dass ihr euch so engagiert, mir zu helfen. Danke, dass ihr mir erlaubt, ein letztes Mal meinen Träumen zu folgen."

Auf der Social-Media-Plattform X reflektierte sie am 24. Februar über den "mentalen Kampf", der sie neben der physischen Genesung erwartet. Jemand aus ihrem Umfeld habe sie als "Meisterin im psychologischen Spiel des Lebens" bezeichnet, doch Vonn selbst ist sich da nicht sicher. Was sie aber weiß: "Harte Tage kommen, aber ich werde einen Weg zurück auf den Gipfel des Berges des Lebens finden."