1 Luke Mockridge ist bei seiner Show "Catch!" gestürzt. Foto: imago images / Sven Simon

Luke Mockridge hat sich bei der Aufzeichnung zu "Catch! Die Europameisterschaft im Fangen" bei einem Sturz verletzt. Der Comedian muss deshalb die ersten Termine seiner Live-Tour ausfallen lassen.

Luke Mockridge (30, "LUKE! Die Greatnightshow") hat sich am Wochenende bei den Dreharbeiten zur TV-Show "Catch! Die Europameisterschaft im Fangen" verletzt. Bei der Aufzeichnung in den MMC Studios in Köln stürzte der Comedian und musste ärztlich versorgt werden. Nach der Behandlung durch die Ärzte vor Ort konnte er sein Team allerdings von der Bank aus weiter unterstützen. Die heutige Diagnose durch die Ärzte habe nun ergeben, dass Mockridge sich am linken Oberschenkel einen Muskelbündelriss in Verbindung mit einem Sehnenanriss zugezogen habe, erklärte das Management des Comedian am heutigen Montag. Sein für Dienstag geplanter Tour-Auftakt und drei weitere Auftritte müssten auf ärztlichen Rat hin deshalb ausfallen.

Betroffen von dem Ausfall sind die ersten Termine seiner Live-Tournee "Welcome to Luckyland" in Kempten (12. und 13. November) und Passau (14. und 15. November). Mögliche Ersatztermine werden laut Management derzeit geprüft. Alle darauffolgenden Shows seien derzeit nicht gefährdet. "Es ist die Europameisterschaft im Fangen, die schnellste Show Deutschlands mit den besten Athleten Europas. Um bei 'Catch!' mitzuhalten, muss man an sein Limit gehen... Ich weiß halt wie immer nicht, wo es liegt. Shit happens!", erklärt Luke Mockridge selbst in einem ersten Statement.

Er habe überlegt, "einen auf Dave Grohl zu machen und bandagiert auf Tour zu gehen." Dies würde aber bedeuten, er könne den Standard seiner Live-Show nicht in dem Maße gerecht werden, wie das Publikum es verdiene. Die Ausstrahlung von "Catch! Die Europameisterschaft im Fangen" ist für Anfang 2020 in Sat.1 geplant.